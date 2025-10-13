За убийство или изнасилование детей – пожизненное. Генпрокурор просит усилить наказание

Руслан Кравченко обратился к ВРУ поддержать инициативу ОГП и усилить уголовную ответственность за преступления против детей

Ребенок (Иллюстративное фото: freepik)

За преступления особой тяжести против детей хотят усилить уголовную ответственность и ввести пожизненное лишение свободы. Такое предложение в комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности внес генпрокурор Руслан Кравченко.

Речь идет о наказании для тех, кто насилует детей или лишает их жизни. Генпрокурор напомнил, что на сегодня максимальное наказание за убийство ребенка – это до 15 лет за решеткой с возможностью освободиться досрочно. Такое наказание не является справедливым, по его мнению.

"Страна потеряла часть своего будущего. А преступник, отбыв определенный срок, может вернуться к нормальной жизни. Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, – безальтернативное пожизненное заключение", – написал он.

Кравченко считает, что перспектива никогда больше не выйти на свободу должна стать сдерживающим фактором для тех, кто планирует преступление против ребенка. Также он отметил, что в последнее время прокуроры смогли отстоять пожизненное лишение свободы в ряде резонансных дел:

→ Убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.

→ В Харькове была доказана вина 41-летнего мужчины в совершении преступлений против половой свободы малолетнего ребенка.

→ В Днепре прокурором были предоставлены доказательства того, что 44-летний мужчина насиловал и развращал трех малолетних детей.

→ В Днепропетровской области прокуроры добились пожизненного лишения свободы для мужчины, который убил несовершеннолетнего ребенка и совершил сексуальное насилие.

Также генпрокурор привел статистику преступлений против детей за последние 19 месяцев. Жертвами умышленных убийств стали 67 детей, 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

"Справедливость должна быть жесткой, а наказание, соразмерным преступлению. Прошу народных депутатов поддержать инициативу Офиса Генерального Прокурора и внести правки в законодательство Украины. Убийца или насильник больше не должен рассчитывать на поблажки или пробелы закона", – подчеркнул Кравченко.