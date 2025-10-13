За вбивство чи ґвалтування дітей – довічне. Генпрокурор просить Раду посилити відповідальність

Руслан Кравченко звернувся до ВРУ підтримати ініціативу ОГП і посилити кримінальну відповідальність за злочини проти дітей

Дитина (Ілюстративне фото: freepik)

За злочини особливої тяжкості проти дітей хочуть посилити кримінальну відповідальність і ввести довічне позбавлення волі. Таку пропозицію до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вніс генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про покарання для тих, хто ґвалтує дітей або позбавляє їх життя. Генпрокурор нагадав, що на сьогодні максимальне покарання за вбивство дитини – це до 15 років за ґратами із можливістю звільнитися достроково. Таке покарання не є справедливим, на його думку.

"Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим – безальтернативне довічне увʼязнення", – написав він.

Кравченко вважає, що перспектива ніколи більше не вийти на свободу має стати стримувальним фактором для тих, хто планує злочин проти дитини. Також він зазначив, що останнім часом прокурори змогли відстояти довічне позбавлення волі у низці резонансних справ:

→ Вбивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві.

→ У Харкові було доведено провину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини.

→ У Дніпрі прокурор надав докази того, що 44-річний чоловік ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей.

→ У Дніпропетровській області прокурори домоглися довічного позбавлення волі для чоловіка, який вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство.

Також генпрокурор навів статистику злочинів проти дітей за останні 19 місяців. Жертвами умисних вбивств стали 67 дітей, 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші за 14 років.

"Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу Генерального Прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону", – наголосив Кравченко.