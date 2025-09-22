Косов отримав довічне за вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві

Зала суду (Фото: Офіс генерального прокурора)

У понеділок, 22 вересня, в Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок для Артема Косова, якого обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року – він отримав довічне. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Суд визнав Косова винним у вбивстві та призначив йому довічне позбавлення волі.

За даними слідства, 7 квітня 2024 року чоловік у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння під час суперечки штовхнув підлітка у вікно. Хлопець упав і смертельно порізав шию об уламки скла.

Косов в останньому слові визнав провину та покаявся, але він заявляє, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Як повідомило Суспільне, батьки загиблого юнака вважають довічне ув'язнення "справедливим вироком" для Косова.

15 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що прокуратура проситиме для Косова довічного позбавлення волі. Під час судового засідання свідки підтвердили: дії чоловіка були умисними. Це також підтвердили й висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи.