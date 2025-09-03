У Лісабоні туристичний фунікулер зійшов із рейок. Загинуло 15 людей, ще 18 постраждало – відео

Аварія в Лісабоні (Фото: EPA)

У столиці Португалії Лісабоні зійшов із рейок туристичний фунікулер Gloria. Внаслідок аварії 15 людей загинуло, 18 постраждало – з них пʼятеро у важкому стані. Про це повідомляє CNN Portugal.

Зазначається, що один із 18 постраждалих – трирічний хлопчик, стан якого не є важким.

Інцидент стався поблизу проспекту Свободи у Лісабоні близько 18:05 за місцевим часом (20:05 за київським часом) ввечері 3 вересня.

Для з’ясування причин аварії залучили відділ розслідування вбивств Судової поліції, а Генеральна прокуратура оголосила про початок розслідування у Департаменті поліції Лісабона.

Уряд Португалії оголосив національну жалобу 4 вересня, а міська рада Лісабона – триденну муніципальну жалобу.

Компанія Carris, яка обслуговує ліфт, заявила виданню, що всі протоколи технічного обслуговування були дотримані.

Крім того, компанія наголосила, що щотижневі, щомісячні та щоденні перевірки здійснювалися належним чином. Водночас Carris розпочала власне розслідування спільно з владою, щоб визначити справжні причини аварії.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза висловив співчуття сімʼям загиблих та пораненим внаслідок аварії фунікулера. Він також висловив сподівання на швидке розслідування інциденту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також висловила співчуття з приводу аварії.

JUST IN: Lisbon's iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

UPDATE:AT LEAST 15 DEAD IN LISBON FUNICULAR DERAILMENT



BNO News reports at least 15 people were killed when the Elevador da Glória crashed after a cable failure in central Lisbon Emergency crews remain on site as Portugal investigates one of the city’s deadliest transit accident pic.twitter.com/QK5Iw7srjQ — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025