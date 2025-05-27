Внаслідок наїзду на натовп у Ліверпулі постраждали 47 людей, чотири у важкому стані
Внаслідок наїзду автомобіля на натовп вболівальників у Ліверпулі ввечері 26 травня постраждали 47 людей, четверо з яких отримали важкі травми. Поліція не розглядає інцидент як тероризм і не має інших підозрюваних, окрім затриманого водія. Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляє агенція із посиланням на Службу швидкої допомоги, загалом внаслідок аварії постраждали 47 людей, 27 з яких було доставлено до місцевих лікарень, а інші отримали допомогу на місці. Повідомлень про смертельні випадки не надходило.
Чотирьох постраждалих рятувальники деблокували з-під фургона, який відкинуло на них ударом автомобіля. Фургон довелося підіймати.
Мер Ліверпуля Стів Ротерам заявив, що четверо поранених перебувають у "дуже поганому стані в лікарні".
Поліція графства Мерсісайд, де розташований Ліверпуль, заявила, що не розглядає інцидент як тероризм. За даними слідства, підозрюваний діяв один.
Правоохоронні органи не називають ім'я 53-річного мешканця Ліверпуля, який, за попередніми висновками, був за кермом мінівена, що врізався у натовп. Також досі невідомі його мотиви.
Інцидент стався під час параду на честь перемоги футбольної команди "Ліверпуль" у Прем'єр-лізі. За оцінками влади міста, під час святкування на вулицях перебувало до мільйона людей.
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- Обвинувачений в інциденті житель Ванкувера лікувався у психіатра, але вважалося, що він не становить загрози громадській безпеці.