В результате наезда на толпу в Ливерпуле пострадали 47 человек, четыре в тяжелом состоянии
В результате наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле вечером 26 мая пострадали 47 человек, четверо из которых получили тяжелые травмы. Полиция не рассматривает инцидент как терроризм и не имеет других подозреваемых, кроме водителя. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщает агентство со ссылкой на Службу скорой помощи, всего в результате аварии пострадали 47 человек, 27 из которых были доставлены в местные больницы, а другие получили помощь на месте. Сообщений о смертельных исходах не поступало.
Четверо пострадавших спасатели деблокировали из-под фургона, который отбросило на них ударом автомобиля. Фургон пришлось поднимать.
Мэр Ливерпуля Стив Ротерам заявил, что четверо раненых находятся в "очень плохом состоянии в больнице".
Полиция графства Мерсисайд, где находится Ливерпуль, заявила, что не рассматривает инцидент как терроризм. По данным следствия, подозреваемый действовал один.
Правоохранительные органы не называют имя 53-летнего жителя Ливерпуля, который, по предварительным выводам, был за рулем минивэна, врезавшегося в толпу. Также до сих пор неизвестны его мотивы.
Инцидент произошел во время парада в честь победы футбольной команды "Ливерпуль" в Премьер-лиге. По оценкам властей города, во время празднования на улицах находилось до миллиона человек.
- 26 апреля внедорожник въехал в толпу на фестивале филиппинского сообщества в канадском городе Ванкувер, погибли 11 человек, ранены более 20 человек.
- Обвиняемый в инциденте житель Ванкувера лечился у психиатра, но считалось, что он не представляет угрозы общественной безопасности.