В результате наезда на толпу в Ливерпуле пострадали 47 человек, четыре в тяжелом состоянии

Полиция заявила, что не рассматривает инцидент как терроризм

Место ДТП в Ливерпуле (Фото: ADAM VAUGHAN/EPA)

В результате наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле вечером 26 мая пострадали 47 человек, четверо из которых получили тяжелые травмы. Полиция не рассматривает инцидент как терроризм и не имеет других подозреваемых, кроме водителя. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство со ссылкой на Службу скорой помощи, всего в результате аварии пострадали 47 человек, 27 из которых были доставлены в местные больницы, а другие получили помощь на месте. Сообщений о смертельных исходах не поступало.

Четверо пострадавших спасатели деблокировали из-под фургона, который отбросило на них ударом автомобиля. Фургон пришлось поднимать.

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам заявил, что четверо раненых находятся в "очень плохом состоянии в больнице".

Полиция графства Мерсисайд, где находится Ливерпуль, заявила, что не рассматривает инцидент как терроризм. По данным следствия, подозреваемый действовал один.

Правоохранительные органы не называют имя 53-летнего жителя Ливерпуля, который, по предварительным выводам, был за рулем минивэна, врезавшегося в толпу. Также до сих пор неизвестны его мотивы.

Инцидент произошел во время парада в честь победы футбольной команды "Ливерпуль" в Премьер-лиге. По оценкам властей города, во время празднования на улицах находилось до миллиона человек.