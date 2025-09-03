В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов. Погибло 15 человек, еще 18 пострадало – видео
В столице Португалии Лиссабоне сошел с рельсов туристический фуникулер Gloria. В результате аварии 15 человек погибли, 18 пострадали – из них пятеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CNN Португалия.
Отмечается, что один из 18 пострадавших – трехлетний мальчик, состояние которого не является тяжелым.
Инцидент произошел вблизи проспекта Свободы в Лиссабоне около 18:05 по местному времени (20:05 по киевскому времени) вечером 3 сентября.
Для выяснения причин аварии привлекли отдел расследования убийств Судебной полиции, а Генеральная прокуратура объявила о начале расследования в Департаменте полиции Лиссабона.
Правительство Португалии объявило национальный траур 4 сентября, а городской совет Лиссабона – трехдневный муниципальный траур.
Компания Carris, которая обслуживает лифт, заявила изданию, что все протоколы технического обслуживания были соблюдены.
Кроме того, компания отметила, что еженедельные, ежемесячные и ежедневные проверки осуществлялись должным образом. В то же время Carris начала собственное расследование совместно с властями, чтобы определить истинные причины аварии.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза высказал соболезнования семьям погибших и раненым в результате аварии фуникулера. Он также выразил надежду на быстрое расследование инцидента.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказала соболезнования по поводу аварии.
СОВЕРШЕННО: Культовый фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов, в результате чего пострадали люди pic.twitter.com/d57zhaKCtV- BNO News Live (@BNODesk) 3 сентября 2025 г
🚨БРЕЙКИНГ🚨:ФУНИКУЛЕР В ЛИССАБОНЕ СХОДИТ С РЕЛЬСОВ 🚋- The_Independent (@TheIndeWire) 3 сентября 2025 г
На кадрах крупным планом показан Elevador da Glória, один из самых знаковых трамваев города, после того, как он сошел с рельсов в центре Лиссабона. На место происшествия поспешили экстренные службы, подтверждено, что по меньшей мере 3 человека погибли. pic.twitter.com/zZZ3D03PAXi
ОБНОВЛЕНИЕ: ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 15 ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ ФУНИКУЛЕРА В ЛИССАБОНЕ- The_Independent (@TheIndeWire) 3 сентября 2025 г
BNO News сообщает, что по меньшей мере 15 человек погибли при крушении лифта Elevador da Glória после обрыва троса в центре Лиссабона Аварийные бригады остаются на месте, пока Португалия расследует одну из самых смертоносных аварий на городском транспорте pic.twitter.com/QK5Iw7srjQ
