В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов. Погибло 15 человек, еще 18 пострадало – видео

В столице Португалии Лиссабоне сошел с рельсов туристический фуникулер Gloria. В результате аварии 15 человек погибли, 18 пострадали – из них пятеро в тяжелом состоянии. Об этом сообщает CNN Португалия.

Отмечается, что один из 18 пострадавших – трехлетний мальчик, состояние которого не является тяжелым.

Инцидент произошел вблизи проспекта Свободы в Лиссабоне около 18:05 по местному времени (20:05 по киевскому времени) вечером 3 сентября.

Для выяснения причин аварии привлекли отдел расследования убийств Судебной полиции, а Генеральная прокуратура объявила о начале расследования в Департаменте полиции Лиссабона.

Правительство Португалии объявило национальный траур 4 сентября, а городской совет Лиссабона – трехдневный муниципальный траур.

Компания Carris, которая обслуживает лифт, заявила изданию, что все протоколы технического обслуживания были соблюдены.

Кроме того, компания отметила, что еженедельные, ежемесячные и ежедневные проверки осуществлялись должным образом. В то же время Carris начала собственное расследование совместно с властями, чтобы определить истинные причины аварии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза высказал соболезнования семьям погибших и раненым в результате аварии фуникулера. Он также выразил надежду на быстрое расследование инцидента.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказала соболезнования по поводу аварии.

