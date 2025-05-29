Водителю, врезавшемуся в толпу в Ливерпуле, предъявлены обвинения. Действовал умышленно

В результате ДТП во время футбольного парада пострадали почти 80 человек

Судмедэксперты на месте преступления (Фото: ADAM VAUGHAN/EPA)

Прокуратура графства Мерсисайд предъявила обвинение 53-летнему водителю, совершившему наезд в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле 26 мая.

Водителю по имени Пол Дойл также были предъявлены обвинения в опасном вождении и по пяти другим пунктам обвинения, предусматривающим различные варианты причинения тяжких телесных повреждений.

Полиция графства Мерсисайд, где находится Ливерпуль, сообщила, что в результате нападения получили ранения 79 человек, по меньшей мере 50 человек получили медицинскую помощь в больницах. Их возраст колеблется от девяти до 78 лет.

По данным следствия, Дойл объехал блокпост пешеходной зоны, где проходил парад, за каретой скорой помощи, прибывшей на место из-за сообщения о человеке с остановкой сердца.

Полиция также подтвердила свои предварительные выводы, что водитель действовал сам, а его действия не связаны с терроризмом. Инцидент произошел во время парада в честь победы футбольной команды "Ливерпуль" в Премьер-лиге.