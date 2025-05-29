Водію, що врізався у натовп у Ліверпулі, висунули звинувачення. Діяв навмисно

Внаслідок ДТП під час футбольного параду постраждали майже 80 людей

Судмедексперти на місці злочину (Фото: ADAM VAUGHAN/EPA)

Прокуратура графства Мерсісайд висунула звинувачення 53-річному водієві, який скоїв наїзд у натовп футбольних вболівальників у Ліверпулі 26 травня. Його підозрюють у скоєнні семи правопорушень, зокрема в навмисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Associated Press.

Водієві на ім'я Пол Дойл також було висунуто звинувачення в небезпечному водінні та за п'ятьма іншими пунктами звинувачення, що передбачають різні варіанти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Поліція графства Мерсісайд, де розташований Ліверпуль, повідомила, що внаслідок нападу здобули поранення 79 людей, щонайменше 50 осіб отримали медичну допомогу в лікарнях. Їхній вік коливається від дев'яти до 78 років. Семеро людей залишаються в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними слідства, Дойл об'їхав блокпост пішохідної зони, де проходив парад, за каретою швидкої допомоги, яка прибула на місце через повідомлення про людину з зупинкою серця.

Поліція також підтвердила свої попередні висновки, що водій діяв сам, а його дії не пов'язані з тероризмом. Інцидент стався під час параду на честь перемоги футбольної команди "Ліверпуль" у Прем'єр-лізі. За оцінками влади міста, під час святкування на вулицях перебувало до мільйона людей.