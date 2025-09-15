Прокуратура просить довічне для обвинуваченого в убивстві на фунікулері

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Прокуратура просить довічне позбавлення волі для Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, під час судового засідання 15 вересня побачив в обвинуваченому "цинізм, відсутність каяття та жодного жалю".

Засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків. Це було необхідно через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження, щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.

"Надзвичайно важкий етап. У голові знову і знову лунають слова, сказані обвинуваченим Максиму ще під час руху фунікулера: "Ти звідси не вийдеш", – написав Кравченко.

Генпрокурор додав, що свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили й висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи.

"Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія Косова про випадкове падіння – виключена", – наголосив він.

Кравченко акцентував, що процес перебуває на завершальному етапі – стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази й наголосила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів. Прокуратура просить суд визнати Косова винним і призначити йому покарання – довічне позбавлення волі.

"Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше – життя. Його батьки втратили сина", – додав генпрокурор.

Наступне засідання відбудеться у середу, 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.