Прокуратура просить довічне для обвинуваченого в убивстві на фунікулері
Прокуратура просить довічне позбавлення волі для Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, під час судового засідання 15 вересня побачив в обвинуваченому "цинізм, відсутність каяття та жодного жалю".
Засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків. Це було необхідно через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження, щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.
"Надзвичайно важкий етап. У голові знову і знову лунають слова, сказані обвинуваченим Максиму ще під час руху фунікулера: "Ти звідси не вийдеш", – написав Кравченко.
Генпрокурор додав, що свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили й висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи.
"Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія Косова про випадкове падіння – виключена", – наголосив він.
Кравченко акцентував, що процес перебуває на завершальному етапі – стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази й наголосила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів. Прокуратура просить суд визнати Косова винним і призначити йому покарання – довічне позбавлення волі.
"Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше – життя. Його батьки втратили сина", – додав генпрокурор.
Наступне засідання відбудеться у середу, 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
- 7 квітня 2024 року у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції". Пізніше стало відомо, що загинув неповнолітній хлопець.
- Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони. 9 квітня у ДБР повідомили, що чоловік в момент злочину був напідпитку.
- У травні слідчі завершили досудове розслідування щодо працівника УДО, якого підозрюють у вбивстві юнака на станції фунікулера.
