Прокуратура просит пожизненное для обвиняемого в убийстве на фуникулере
Прокуратура просит пожизненное лишение свободы для Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, во время судебного заседания 15 сентября увидел в обвиняемом "цинизм, отсутствие раскаяния и никакого сожаления".
Заседание началось с повторного допроса двух свидетелей. Это было необходимо из-за отсутствия звукозаписи в материалах судебного производства, чтобы в будущем не возникло оснований для отмены приговора.
"Чрезвычайно тяжелый этап. В голове снова и снова звучат слова, сказанные обвиняемым Максиму еще во время движения фуникулера: "Ты отсюда не выйдешь", — написал Кравченко.
Генпрокурор добавил, что свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы.
"Эксперты установили: телесные повреждения у Максима образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия Косова о случайном падении – исключена", — подчеркнул он.
Кравченко акцентировал, что процесс находится на завершающем этапе – стадии дебатов. Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и подчеркнула: это было умышленное убийство из хулиганских побуждений. Прокуратура просит суд признать Косова виновным и назначить ему наказание – пожизненное лишение свободы.
"Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное – жизнь. Его родители потеряли сына", — добавил генпрокурор.
Следующее заседание состоится в среду, 17 сентября. Дебаты будут продолжаться, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для принятия решения.
- 7 апреля 2024 года в столице остановили движение фуникулера, в Киевпастрансе заявили о "хулиганском инциденте на верхней станции". Позже стало известно, что погиб несовершеннолетний парень.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался водитель Управления государственной охраны. 9 апреля в ГБР сообщили, что человек в момент преступления был пьян.
- В мае следователи завершили досудебное расследование в отношении работника УГО, которого подозревают в убийстве юноши на станции фуникулера.
