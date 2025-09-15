Прокуратура просит пожизненное для обвиняемого в убийстве на фуникулере

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-аккаунт генпрокурора)

Прокуратура просит пожизненное лишение свободы для Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, во время судебного заседания 15 сентября увидел в обвиняемом "цинизм, отсутствие раскаяния и никакого сожаления".

Заседание началось с повторного допроса двух свидетелей. Это было необходимо из-за отсутствия звукозаписи в материалах судебного производства, чтобы в будущем не возникло оснований для отмены приговора.

"Чрезвычайно тяжелый этап. В голове снова и снова звучат слова, сказанные обвиняемым Максиму еще во время движения фуникулера: "Ты отсюда не выйдешь", — написал Кравченко.

Генпрокурор добавил, что свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы.

"Эксперты установили: телесные повреждения у Максима образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия Косова о случайном падении – исключена", — подчеркнул он.

Кравченко акцентировал, что процесс находится на завершающем этапе – стадии дебатов. Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и подчеркнула: это было умышленное убийство из хулиганских побуждений. Прокуратура просит суд признать Косова виновным и назначить ему наказание – пожизненное лишение свободы.

"Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное – жизнь. Его родители потеряли сына", — добавил генпрокурор.

Следующее заседание состоится в среду, 17 сентября. Дебаты будут продолжаться, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для принятия решения.