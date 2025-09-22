Косов получил пожизненное за убийство подростка на станции фуникулера в Киеве

Зал суда (Фото: Офис генерального прокурора)

В понедельник, 22 сентября, в Шевченковском районном суде Киева огласили приговор для Артема Косова, которого обвиняли в убийстве подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера в апреле 2024 года – он получил пожизненное. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Суд признал Косова виновным в убийстве и назначил ему пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, 7 апреля 2024 мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время спора толкнул подростка в окно. Парень упал и смертельно порезал шею об обломки стекла.

Косов в последнем слове признал вину и покаялся, но он заявляет, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

Как сообщило Суспільне, родители погибшего юноши считают пожизненное заключение "справедливым приговором" для Косова.

15 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что прокуратура будет просить для Косова пожизненного лишения свободы. Во время судебного заседания свидетели подтвердили: действия мужчины были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы.