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За время войны россияне убили в Харьковской области 194 человека, из них – 126 гражданских

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 00:17
За время войны россияне убили в Харьковской области 194 человека, из них – 126 гражданских - Фото
Скриншот с видео

По состоянию на 18:00 5 марта в Харьковской области от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 194 человека, среди которых 126 мирных граждан, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 12 военнослужащих РФ.

С 24 февраля, защищая область от нападения вражеских войск, погибли 35 военных ВСУ, четыре полицейских, шесть нацгвардейцев, четыре сотрудника Государственной пограничной службы, четыре – Харьковского национального университета воздушных сил, один – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 – гражданские лица.

В полиции призвали украинцев помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты. Реквизиты для помощи – по ссылке.

Читайте также: Украинские войска пошли в контрнаступление под Харьковом: фото сожженной техники РФ

Вадим Ребрина
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