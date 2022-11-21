"Забор не защитит от ракет". Россия может вторгнуться в Балтию через Беларусь – Науседа

Россия может вторгнуться в страны Балтии с территории Беларуси. Если полетят ракеты, то забор на границе с Беларусью не поможет. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию Настоящему времени (проект Радио Свобода и Голоса Америки).

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Науседа призвал НАТО обратить внимание на роль Беларуси в войне, которую Россия ведет против Украины.

"Понятно, что Беларусь участвует в войне. Беларусь находится в полном распоряжении России для передвижений военных в любые регионы – на запад или юг", – сказал Науседа.

Он заявил, что не исключает возможности попытки вторжения России в страны Балтии с территории Беларуси.

"Сейчас на территории Беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зоны боевых действий в Украину. Но ведь их могут отправить и к западной границе. Нам нужно об этом думать", – сказал президент Литвы.

Он добавил, что по этой причине Литва обратилась к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне.

Говоря о падении ракет на территории Польши, Науседа назвал этот инцидент прямым следствием войны и не исключил, что подобное может случиться и с Литвой из-за того, что она имеет 600 км общей границы с Беларусью.

"До сих пор мы сталкивались только с гибридными атаками – я говорю в первую очередь о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждения, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты", – сказал президент Литвы.

9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

15 ноября РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

В Польше недалеко от границы с Украиной при взрыве ракеты погибли два человека. Польские власти считают событие несчастным случаем. По предварительной оценке, туда прилетела не российская крылатая ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны.

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Наталія Медведєва

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