"Забор не защитит от ракет". Россия может вторгнуться в Балтию через Беларусь – Науседа
Россия может вторгнуться в страны Балтии с территории Беларуси. Если полетят ракеты, то забор на границе с Беларусью не поможет. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию Настоящему времени (проект Радио Свобода и Голоса Америки).
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Науседа призвал НАТО обратить внимание на роль Беларуси в войне, которую Россия ведет против Украины.
"Понятно, что Беларусь участвует в войне. Беларусь находится в полном распоряжении России для передвижений военных в любые регионы – на запад или юг", – сказал Науседа.
Он заявил, что не исключает возможности попытки вторжения России в страны Балтии с территории Беларуси.
"Сейчас на территории Беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зоны боевых действий в Украину. Но ведь их могут отправить и к западной границе. Нам нужно об этом думать", – сказал президент Литвы.
Он добавил, что по этой причине Литва обратилась к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне.
Говоря о падении ракет на территории Польши, Науседа назвал этот инцидент прямым следствием войны и не исключил, что подобное может случиться и с Литвой из-за того, что она имеет 600 км общей границы с Беларусью.
"До сих пор мы сталкивались только с гибридными атаками – я говорю в первую очередь о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждения, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты", – сказал президент Литвы.
- 9 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.
- По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
- 15 ноября РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- В Польше недалеко от границы с Украиной при взрыве ракеты погибли два человека. Польские власти считают событие несчастным случаем. По предварительной оценке, туда прилетела не российская крылатая ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны.
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