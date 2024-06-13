Захватом Харьковской области руководил генерал Попов, которого сейчас судят в России

Иван Попов (Фото: росСМИ)

Прокуратура и Служба безопасности Украины идентифицировали российского военного, руководившего захватом Харьковской области в 2022 году – ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в России в мошенничестве с деньгами для укреплений захватчиков на Запорожье.

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Оккупанту сообщили о подозрении по факту ведения агрессивных действий. Максимальное наказание – до 15 лет тюрьмы.

В июле-сентябре 2022 года фигурант являлся начальником штаба 11 армейского корпуса Балтийского флота Военно-морских сил РФ и командующим группировкой войск захватчиков "Балаклея", отмечает прокуратура.

По данным правоохранителей, подозреваемый принимал непосредственное участие в организации захвата Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.

Ведомство отмечает, что командующий отдал своим подчиненным приказы и распоряжения по подготовке и осуществлению широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура приводит перечень войск, находившихся в оперативном подчинении у командования "Балаклеи":

→ расчеты 300-мм реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч";

→ 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион";

→ тяжелых огнеметных систем залпового огня типа ТОС-1А;

→ артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк";

В частности, среди подчиненных оккупанта были девятый отряд "БАРС" и 126 полк Войск национальной гвардии РФ.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Акцентируется, что преступные действия фигуранта привели к гибели и ранению людей, а также к разрушениям и повреждениям зданий, имущества и инфраструктуры.

За ведение агрессивной войны в Харьковской области фигуранта в мае 2023 года повысили до генерал-майора указом российского диктатора Владимира Путина, а впоследствии его назначили командующим 58-й общевойсковой армией Южного Военного округа и отправили на Запорожское направление.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет именно о генерал-майоре Попове. Но интересуется им не только украинская фемида, но и силовики захватчиков.

В июле 2023 года Попов сообщил о своей отставке с должности: якобы из-за того, что поднял перед высшим армейским начальством вопрос отсутствия контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки у оккупантов.

В голосовом сообщении командующий захватчиками пожаловался, что им "нанес удар с тыла старший начальник". Какой именно – не уточнялось, однако американский Институт изучения войны (ISW) утверждал, что решение об увольнении Попова принимал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Иван Попов (Фото: ресурс оккупантов)

Спустя почти год, в мае 2024 года, Попов был арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Силовики РФ утверждают, что он действовал в рамках организованной группы и похитил чужое имущество на 133,6 млн рублей (~61,6 млн грн). Речь идет о металлопрокате, который оккупанты должны были использовать для строительства укреплений на временно оккупированном юге Украины.

Также захватчики утверждают, что в преступной группе был и Олег Цоков – бывший командующий Южного военного округа РФ, ликвидированный украинским ракетным ударом в июле 2023-го.

Сейчас Попов под стражей в России.

Олег Цоков (Фото: ресурс оккупантов)

6 июня правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику Олегу Макаревичу: по данным следствия, он отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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