Захопленням Харківщини керував генерал Попов, якого зараз судять у Росії

Іван Попов (Фото: росЗМІ)

Прокуратура та Служба безпеки України ідентифікували російського військового, котрий керував захопленням Харківської області у 2022 році – йому заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що фігурант – генерал-майора Іван Попов, якого в Росії підозрюють у шахрайстві з грошима для укріплень загарбників на Запоріжжі.

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Окупантові повідомили про підозру за фактом ведення агресивних дій. Максимальне покарання – до 15 років тюрми.

У липні-вересні 2022 року фігурант був начальником штабу 11 армійського корпусу Балтійського флоту Військово-морських сил РФ та командувачем угруповання військ загарбників "Балаклея", зазначає прокуратура.

За даними правоохоронців, підозрюваний брав безпосередню участь в організації захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Відомство зазначає, що цей командувач віддав своїм підлеглим накази й розпорядження з підготовки та здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура наводить перелік військ, які перебували в оперативному підпорядкуванні у командування "Балаклеї":

→ розрахунки 300-мм реактивних систем залпового вогню 9К58 "Смерч";

→ 203-мм самохідної гармати 2С7 "Піон";

→ важких вогнеметних систем залпового вогню типу ТОС-1А;

→ артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк";

Зокрема, серед підлеглих окупанта були дев'ятий загін "БАРС" та 126 полк Військ національної гвардії РФ.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Акцентується, що злочинні дії фігуранта призвели до загибелі та поранення людей, а також руйнування й пошкоджень будівель, майна та інфраструктури.

За ведення агресивної війни на Харківщині фігуранта у травні 2023 року підвищили до генерал-майора указом російського диктатора Володимира Путіна, а згодом його призначили командувачем 58-ї загальновійськової армії Південного Військового округу й відправили на Запорізький напрямок.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться саме про генерал-майора Попова. Але цікавиться ним не тільки українська феміда, але й силовики загарбників.

У липні 2023 року Попов повідомив про свою відставку з посади: нібито через те, що порушив перед вищим армійським начальством питання відсутності контрбатарейної боротьби та станцій артилерійської розвідки в окупантів.

У голосовому повідомленні командувач загарбників поскаржився, що їм "завдав удару з тилу старший начальник". Який саме – не уточнювалося, проте американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджував, що рішення про звільнення Попова ухвалював начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов.

Іван Попов (Фото: ресурс окупантів)

Через майже рік, у травні 2024 року, Попова заарештували у Москві за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі. Силовики РФ стверджують, що він діяв у межах організованої групи й викрав чужого майна на 133,6 млн рублів (~61,6 млн грн). Йдеться про металопрокат, який окупанти мали використати для будівництва укріплень на тимчасово окупованому півдні України.

Також загарбники стверджують, що у злочинній групі був і Олег Цоков – колишній командувач Південного військового округу РФ, який був ліквідований українським ракетним ударом у липні 2023-го.

Наразі Попов під вартою у Росії.

Олег Цоков (Фото: ресурс окупантів)

6 червня правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Олегу Макаревичу: за даними слідства, він віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції.

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