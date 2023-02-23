Заинтересованы в прямом диалоге с Китаем, но "мирного плана" пока не видели – Зеленский

Президент Владимир Зеленский расценивает как положительный сигнал то, что Китай начал на международном уровне поднимать тему войны России против Украины, однако пока никакой конкретики о "мирном плане" Китая нет. Об этом президент сказал на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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Отвечая на вопрос о том, как он оценивает сообщения о "мирном плане" Китая и о возможности прямых переговоров с Пекином, Зеленский сказал, что об этом "мирном плане" он знает пока только то, что КНР говорит о существовании такой инициативы, но самого документа в Киеве пока не видели.

"То, что Китай вообще начал говорить про Украину и пошли какие-то сигналы, – я считаю, это неплохо. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все государства были на нашей стороне, на стороне справедливости, но то, что Китай начал делать шаги в этом направлении, – это очень неплохо. Однако выводы будем делать после того, как появится какая-то конкретика", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина считает важными прямые переговоры с Китаем и что "на уровне дипломатов мы такой сигнал передали".

"Чем больше государств будет привлечено к "формуле мира", чем больше крупных стран будут думать, как закончить войну справедливым миром с уважением к нашему суверенитету, тем быстрее это произойдет", – считает президент.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Сергій Бережний

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