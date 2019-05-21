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21.05.2019, 07:34

Закарпатье. Президент Венгрии заявил, что Зеленский его обнадежил

Закарпатье. Президент Венгрии заявил, что Зеленский его обнадежил - Фото
Янош Адер (фото - ЕРА)

По мнению Яноша Адера, сейчас в Украине права венгерского меньшинства "более ограничены, чем во времена советской системы"

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Венгерский президент Янош Адер встретился вчера с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заявил после переговоров в Киеве, что они были "обнадеживающими" по языковой теме. Об этом пишет агентство Радио Свобода.

Адер предложил Зеленскому оперативно создать совместную комиссию для решения "в спокойной обстановке всех спорных вопросов", и тот, как заявил венгерский президент, одобрительно воспринял эту идею.

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"В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленные в Конституции и взятые на себя (Украиной) в международных соглашениях обязательства", - отметил Адер.

Президент Венгрии сообщил, что Зеленский "продемонстрировал открытость и добрые намерения" по таким вопросам, как двойное гражданство закарпатцев, проблемы их образования, языковой закон и так далее.

У Зеленского также рассказали о встрече, но ограничились общими заявлениями.

Новый украинский закон о языке Будапешт считает нарушающим права венгерского меньшинства (Киев возражает) и "полуфашистским", и надеется на решение этой "проблемы" при Зеленском. Венгрия из-за языкового вопросы частично блокирует курс Украины в НАТО.

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Теги: Янош Адер, Владимир Зеленский, языковой закон, Венгрия, закарпатье, украинский язык
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