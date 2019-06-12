Закон с нормой об импичменте уже на столе у Зеленского - Парубий

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Спикер парламента Андрей Парубий подписал принятый 6 июня закон о временных следственных комиссиях (ВСК), четвертый раздел которого урегулирует инструментарий процедуры импичмента президента, которая устанавливается статьей 111 Конституции Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины и передал его на подпись Президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.)", - сообщил он.

Ранее Парубий назвал закон одним из фундаментальных для усиления парламентского контроля и создания ВСК.

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В 5 июня Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте. Глава государства назвал бунтом отказ нардепов включать его законопроекты в повестку дня.