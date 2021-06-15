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Зеленский о саммите НАТО: Мы получили наибольшее, что могли получить

15.06.2021, 12:46
Зеленский о саммите НАТО: Мы получили наибольшее, что могли получить - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина получила от саммита НАТО наибольшее, что могла получить, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме Украина 30: Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине.

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"Мы получили, я считаю, наибольшее, так все говорят, правда, наибольшее, что мы могли получить", – заявил Зеленский.

Украина заслуживает большего, быть одной из равных стран в альянсе, уверен президент. "Я считаю, что это честно, мы не должны проситься", – подчеркнул он.

Зеленский уверен, что выбрана правильная политика "желанного гостя", потому что это не просто политика, а "внутренняя сильная позиция об уважении к Украине как к государству, как к нации".

Зеленский отметил, что такая позиция Украины нравится не всем лидерам.

"Много сейчас говорят, что у нас очень резкая, очень жесткая позиция, что кому-то это не нравится, я считаю что она справедлива, потому что она честна", – заявил президент.

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Денис Юдин
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