Зеленский о саммите НАТО: Мы получили наибольшее, что могли получить

Украина получила от саммита НАТО наибольшее, что могла получить, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме Украина 30: Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы получили, я считаю, наибольшее, так все говорят, правда, наибольшее, что мы могли получить", – заявил Зеленский.

Украина заслуживает большего, быть одной из равных стран в альянсе, уверен президент. "Я считаю, что это честно, мы не должны проситься", – подчеркнул он.

Зеленский уверен, что выбрана правильная политика "желанного гостя", потому что это не просто политика, а "внутренняя сильная позиция об уважении к Украине как к государству, как к нации".

Зеленский отметил, что такая позиция Украины нравится не всем лидерам.

"Много сейчас говорят, что у нас очень резкая, очень жесткая позиция, что кому-то это не нравится, я считаю что она справедлива, потому что она честна", – заявил президент.

Вчера, 14 июня, появилось решение саммита НАТО в Брюсселе об Украина: она станет членом НАТО через ПДЧ, нужно продолжать реформы. Россию определили как угрозу евроатлантической безопасности.

Зеленский о решении саммита НАТО: Спасибо, но четких сроков мы не увидели.

После саммита президент США Байден заявил, что война на Донбассе и оккупация части территории не исключает вступления Украины в Альянс.

Читайте также: "Россия не имеет на это влияния". Генсек НАТО – о продвижении Украины в Альянс

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.