Залужный и Сырский настояли на обороне Бахмута, его оставят, если скажут военные — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на удержании Бахмута настаивают военные, там уничтожают большое количество россиян. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, оборона Бахмута имеет только военное значение, а главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский настояли на его удержании.

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия", — сказал Данилов.

Он отметил, что в Бахмуте уничтожается огромное количество оккупантов, а поэтому эта точка является ключевой.

"По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", — резюмировал секретарь СНБО.

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко

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