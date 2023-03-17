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Залужный и Сырский настояли на обороне Бахмута, его оставят, если скажут военные — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:33
Залужный и Сырский настояли на обороне Бахмута, его оставят, если скажут военные — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на удержании Бахмута настаивают военные, там уничтожают большое количество россиян. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, оборона Бахмута имеет только военное значение, а главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский настояли на его удержании. 

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия", — сказал Данилов.

Он отметил, что в Бахмуте уничтожается огромное количество оккупантов, а поэтому эта точка является ключевой. 

"По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", — резюмировал секретарь СНБО.

  • ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
  • В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек  убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
  • ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Валерий Залужный александр сырский Алексей Данилов
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