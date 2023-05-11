Залужный о нетерпимости к "совку" в ВСУ: Есть отголоски, я долго не разбираюсь, если вижу
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал о нетерпимости к отголоскам СССР в украинской армии. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Комарову, которое выйдет 12 мая.
По его словам, советская армия "жила" в рядах ВСУ долгое время, и даже сегодня остаются некоторые отголоски периода СССР.
"Не до конца она еще завершила свое существование", — заявил генерал.
Военачальник отметил, что сейчас, когда идут тяжелые бои, куча процессов связаны друг с другом, реформировать армию очень сложно.
"Но мои подчиненные знают это. И если я где-то найду немного представителя советской армии на любом посту, то я долго разбираться не буду", — сказал Залужный.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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