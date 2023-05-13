Залужный об отношении к потерям ВСУ: Тяжело и болезненно. Война — это очень плохое дело
13.05.2023, 06:13
Валерий Залужный (Фото: LIGA.net)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что тяжело и болезненно воспринимает потери в рядах Сил обороны. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.
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По его словам, эмоции на лице и в поведении не выдают человеческую боль.
"Сердцем это чувствуется очень болезненно. Мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые остались в памяти. Я возвращаюсь к телефонной книге и вижу очень много фамилий, которых уже нет", — сказал генерал.
Залужный заявил, что он не может удалить контакты погибших из своего телефона.
"Когда-то я удалю эти фамилии, но не смогу удалить из памяти. Это воспринимается очень тяжело. Война — это очень плохое дело", — подчеркнул военачальник.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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