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Залужный об отношении к потерям ВСУ: Тяжело и болезненно. Война — это очень плохое дело

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 06:13
Залужный об отношении к потерям ВСУ: Тяжело и болезненно. Война — это очень плохое дело - Фото
Валерий Залужный (Фото: LIGA.net)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что тяжело и болезненно воспринимает потери в рядах Сил обороны. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, эмоции на лице и в поведении не выдают человеческую боль. 
"Сердцем это чувствуется очень болезненно. Мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые остались в памяти. Я возвращаюсь к телефонной книге и вижу очень много фамилий, которых уже нет", — сказал генерал.
Залужный заявил, что он не может удалить контакты погибших из своего телефона. 
"Когда-то я удалю эти фамилии, но не смогу удалить из памяти. Это воспринимается очень тяжело. Война — это очень плохое дело", — подчеркнул военачальник.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитрий Гриниченко
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