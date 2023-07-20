Залужный поговорил с топ-генералом США: Успехи на нескольких направлениях, идем вперед
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте, сообщается в Telegram-канале главкома.
Залужный "подробно рассказал" Милли об обстановке на своей линии фронта.
ВСУ методически уничтожают силы россиян и продолжают наступать, несмотря на "сверхсложные" минные поля, противотанковые заграждения и систему огневого поражения оккупантов, заметил главком.
Украинские силы преуспевают на нескольких направлениях, сообщил Залужный.
Военачальники обсудили поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.
"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", – подытожил Залужный.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 19 июля Милли объяснил, что в приоритете военной помощи сейчас ПВО и средства для разминирования, а не истребители F-16.
- Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.
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