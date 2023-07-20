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Залужный поговорил с топ-генералом США: Успехи на нескольких направлениях, идем вперед

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 20:50
Залужный поговорил с топ-генералом США: Успехи на нескольких направлениях, идем вперед - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Валерія Залужного)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте, сообщается в Telegram-канале главкома.

Залужный "подробно рассказал" Милли об обстановке на своей линии фронта.

ВСУ методически уничтожают силы россиян и продолжают наступать, несмотря на "сверхсложные" минные поля, противотанковые заграждения и систему огневого поражения оккупантов, заметил главком.

Украинские силы преуспевают на нескольких направлениях, сообщил Залужный.

Военачальники обсудили поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", – подытожил Залужный.

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Артём Джерипа
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