Залужний поговорив із топгенералом США: Успіхи на декількох напрямках, йдемо вперед
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті, повідомляється у Telegram-каналі головкома.
Залужний "детально розповів" Міллі про обстановку на своїй лінії фронту.
ЗСУ методично знищують сили росіян та продовжують наступати, попри "надскладні" мінні поля, протитанкові загородження та систему вогневого ураження окупантів, зауважив головком.
Українські сили мають успіхи на декількох напрямках, повідомив Залужний.
Воєначальники обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема, техніки та боєприпасів.
"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", – підсумував Залужний.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ, – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 19 липня Міллі пояснив, що в пріоритеті військової допомоги наразі ППО та засоби для розмінування, а не винищувачі F-16.
- Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", аніж очікувалось.
Читайте також: Топчиновник НАТО вважає правильними дії ЗСУ у наступі. Згадав Нормандію
Коментарі