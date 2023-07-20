Залужний поговорив із топгенералом США: Успіхи на декількох напрямках, йдемо вперед

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті, повідомляється у Telegram-каналі головкома.

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Залужний "детально розповів" Міллі про обстановку на своїй лінії фронту.

ЗСУ методично знищують сили росіян та продовжують наступати, попри "надскладні" мінні поля, протитанкові загородження та систему вогневого ураження окупантів, зауважив головком.

Українські сили мають успіхи на декількох напрямках, повідомив Залужний.

Воєначальники обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема, техніки та боєприпасів.

"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", – підсумував Залужний.

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