Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО: говорили об агрессии РФ

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов Альянса в формате с Украиной, где в частности обсуждалась агрессия РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В НАТО сообщили, что на встрече с Залужным представители Альянса отметили значительный прогресс Украины в реформах, достигнутых ВСУ, "несмотря на серьезные проблемы".

"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие возле нашей границы", – заявил Залужный.

При этом главком ВСУ заверил, что армия и вся украинская нация готовы действовать при любых сценариях развития ситуации.

Также Залужный говорил об использовании РФ инструментов гибридной войны, среди которых газовый шантаж, "миграционный кризис" и информационная война.

Во время встречи с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром Залужный обсудил реализацию Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжение взаимовыгодного военного сотрудничества с Альянсом. Залужный убежден, что ВСУ станут "достойной и эффективной боевой составляющей" союзных войск НАТО.

9-13 января 2022 года в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net ведет хронику.

ведет хронику. В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ.

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Оксана Житнюк

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