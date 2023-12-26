Залужный: Ротация на фронте раз в полгода возможна только с учетом реальной ситуации

Выполнение требования о ротации военных раз в шесть месяцев может скорректировать реальная ситуация на фронте, сказал главком ВСУ

Валерий Залужный (скриншот из видеозаписи)

Требование о ротации военных раз в шесть месяцев будет выполняться, но сроки может скорректировать реальная ситуация на фронте. Об этом сказал журналистам на брифинге главком ВСУ Валерий Залужный.

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По словам главкома, участие представителей командования в разработке Министерством обороны требований к прохождению службы в условиях полномасштабной войны было вызвано, помимо прочего, стремлением избежать ситуации, когда реалии войны не позволят выполнить требования закона.

"Норма про (ротацию через) шесть месяцев – интересная, и, само собой, хотелось бы, чтобы она была. Но ведь наши люди сейчас находятся не на соревнованиях... Ситуация на фронте прежде всего зависит от действий противника. И мы не можем прогнозировать, даст она нам пять месяцев, шесть месяцев или три. Ситуации бывают абсолютно разные, поверьте мне", – сказал Залужный.

Он также отметил, что введение нормы ротации раз в шесть месяцев должно сопровождаться практическими мерами и финансовыми и другими ресурсами, которые обеспечат полную замену личного состава на боевых позициях за такой срок, но добиться этого пока не удалось.

"Я постоянно требую от командиров частей и подразделений, чтобы они обеспечивали ротацию личного состава. Но если сейчас ввести законодательную норму в шесть месяцев, то, поверьте моему тридцатилетнему опыту службы и десятилетнему опыту войны, это будет просто какой-то обман", – сказал Залужный.

25 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает изменения в законодательных актах относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

19 декабря 2023 года президент Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Тогда же он выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет.

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