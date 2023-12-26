Залужний: Ротація на фронті раз на пів року можлива лише з урахуванням реальної ситуації

Виконання вимоги про ротацію військових раз на шість місяців може скоригувати реальна ситуація на фронті, сказав головком ЗСУ

Валерій Залужний (скриншот із відеозапису)

Вимога про ротацію військових раз на шість місяців виконуватиметься, але терміни може скоригувати реальна ситуація на фронті. Про це сказав журналістам на брифінгу головком ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами головкому, участь представників командування у розробці Міністерством оборони вимог до проходження служби в умовах повномасштабної війни була викликана, крім іншого, бажанням уникнути ситуації, коли реалії війни не дозволять виконати вимоги закону.

"Норма про (ротацію через) шість місяців – цікава, і, зрозуміло, хотілося б, щоб вона була. Але ж наші люди зараз перебувають не на змаганнях... Ситуація на фронті насамперед залежить від дій противника. І ми не можемо прогнозувати, чи дасть вона нам п'ять місяців, шість місяців чи три. Ситуації бувають абсолютно різні, повірте мені", – сказав Залужний.

Він також зазначив, що запровадження норми ротації раз на шість місяців має супроводжуватися практичними заходами та фінансовими й іншими ресурсами, які забезпечать повну заміну особового складу на бойових позиціях за такий термін, але досягти цього поки що не вдалося.

"Я постійно вимагаю від командирів частин і підрозділів, щоб вони забезпечували ротацію особового складу. Але якщо зараз запровадити законодавчу норму у шість місяців, то, повірте моєму тридцятирічному досвіду служби та десятирічному досвіду війни, це буде просто якийсь обман", – сказав Залужний.

25 грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зміни до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Докладніше про це LIGA.net писала тут.

19 грудня 2023 року президент Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000–500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Тоді ж він виступив проти мобілізації жінок і заявив, що готовий підписати закон про призов чоловіків із 25 років.

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