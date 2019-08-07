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Замглавы ВККС подал в отставку

Замглавы ВККС подал в отставку - Фото
Станислав Щотка (фото - sud.ua)
07.08.2019, 19:21

Комиссия отставку удовлетворила

Сегодня, 7 августа, заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Заявление об увольнении подано по собственному желанию. Комиссия отставку удовлетворила.

6 августа в Генеральной прокуратуре анонсировали возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления судьями Окружного административного суда Киева (ОАСК) на Высшую квалификационную комиссию судей.

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ВККС станислав щотка
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