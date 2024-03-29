Замкомандира 3 ОШБр: Нужен нормальный учет, чтобы мобилизовать тех, кого нужно
Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Украине нужен "нормальный" военный учет, чтобы мобилизовать "тех, кого надо", а не тех, кого "смогли поймать". Об этом он написал в Telegram.
"<...> Нам наконец-то нужен нормальный учет, чтобы страна могла мобилизовать тех, кого нужно, а не тех, кого удалось поймать. Людей нужно применять в соответствии с их возможностями и знаниями", – высказался он.
Жорин считает, что люди боятся идти в армию из-за отсутствия уверенности в системе отбора, подготовки и распределения задач.
"В большей степени, истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и вымышленных опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше", – отметил военный.
По его словам, подготовка должна начинаться не в армии, а производиться для всего населения. Таким образом, полагает Жорин, можно побороть часть страха перед службой.
Сегодня оборонный комитет Рады завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Осталось рассмотреть комитетские правки, чтобы "законопроект заработал", сообщала LIGA.net.
- 26 марта 2024 года комитет отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения — и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.
- 27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
- 29 марта главнокомандующий ВСУ заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.
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