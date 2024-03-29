Замкомандира 3 ОШБр: Нужен нормальный учет, чтобы мобилизовать тех, кого нужно

По мнению Максима Жорина, люди боятся идти в армию из-за отсутствия уверенности в системе отбора и подготовки

Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Украине нужен "нормальный" военный учет, чтобы мобилизовать "тех, кого надо", а не тех, кого "смогли поймать". Об этом он написал в Telegram.

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"<...> Нам наконец-то нужен нормальный учет, чтобы страна могла мобилизовать тех, кого нужно, а не тех, кого удалось поймать. Людей нужно применять в соответствии с их возможностями и знаниями", – высказался он.

Жорин считает, что люди боятся идти в армию из-за отсутствия уверенности в системе отбора, подготовки и распределения задач.

"В большей степени, истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и вымышленных опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше", – отметил военный.

По его словам, подготовка должна начинаться не в армии, а производиться для всего населения. Таким образом, полагает Жорин, можно побороть часть страха перед службой.

Сегодня оборонный комитет Рады завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Осталось рассмотреть комитетские правки, чтобы "законопроект заработал", сообщала LIGA.net.

26 марта 2024 года комитет отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения — и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.

27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

29 марта главнокомандующий ВСУ заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.

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