Заступник командира 3 ОШБр: Потрібен нормальний облік, щоб мобілізувати тих, кого треба

На думку Максима Жоріна, люди бояться йти в армію через відсутність впевненості у системі відбору та підготовки

Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Україні потрібен "нормальний" військовий облік, щоб мобілізувати "тих, кого треба", а не тих, кого "змогли зловити". Про це він написав у Telegram.

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"<...> Нам нарешті потрібен нормальний облік, щоб країна могла мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалось зловити. Людей потрібно застосовувати відповідно до їх можливостей та знань", – висловився він.

Жорін вважає, що люди бояться йти в армію через відсутність впевненості у системі відбору, підготовки та розподілу задач.

"Щобільше, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та вигаданих небезпек, через які люди стали боятись ще більше", – зазначив військовий.

За його словами, підготовка має розпочинатися не у війську, а проводитися для всього населення. Таким чином, думає Жорін, можна побороти частину страху перед службою.

Сьогодні оборонний комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Залишилося розглянути комітетські правки, щоб "законопроєкт запрацював", повідомляла LIGA.net.

26 березня 2024 року комітет відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли вибирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходити цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

29 березня головнокомандувач ЗСУ заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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