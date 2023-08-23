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Западные СМИ пишут о "плохом" наступлении ВСУ. Пентагон: Битва не окончена, это неуместно

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 09:26
Западные СМИ пишут о
Пэт Райдер (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне заявили, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в наступлении, а делать какие-либо выводы сейчас неуместно. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, по всей линии фронта идут бои, а Силы обороны "совершают определенное движение вперед".

Он отметил, что США продолжат помогать Украине возвращать территории. 

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и сложная борьба для них. Это марафон, а не спринт. Так что не должно быть никаких иллюзий по поводу этого факта", — сказал Райдер.

Генерал заявил: если Украина не добьется успеха, то последствия затронут не только ее, но также Европу и весь мир. 

"Бой по своей природе очень динамичен, он весьма изменчив и непредсказуем, и любой изучающий историю знает, что битва не окончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине их боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется", — резюмировал представитель Пентагона. 

В последнее время ведущие западные медиа несколько раз в день выпускают материалы о "плохом" наступлении ВСУ. Они, как правило, ссылаются на якобы "анонимных западных чиновников", "представителей Белого дома", "близких к правительствам людей". В данных публикациях говорится о "замедлении", "неправильной тактике" и даже "провале" атак Сил обороны. Также СМИ постоянно сообщают о передвижениях конкретных бригад на фронте, чем ставят под удар украинские подразделения. 
  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем". 

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Дмитрий Гриниченко
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