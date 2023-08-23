Західні ЗМІ пишуть про "поганий" наступ ЗСУ. Пентагон: Битва не закінчена, це недоречно
У Пентагоні заявили, що Збройні Сили України просуваються в наступі, а робити якісь висновки зараз недоречно. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, по всій лінії фронту йдуть бої, а Сили оборони "здійснюють певний рух уперед".
Він зазначив, що США продовжать допомагати Україні повертати території.
"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", — сказав Райдер.
Генерал заявив: якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але й Європи та всього світу.
"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Знову ж таки, це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", — резюмував представник Пентагону.
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
Читайте також: 47 бригада ЗСУ зайшла до Роботиного на БМП Bradley – фото, відео, деталі боїв, евакуація людей
Коментарі