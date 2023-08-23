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Західні ЗМІ пишуть про "поганий" наступ ЗСУ. Пентагон: Битва не закінчена, це недоречно

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 09:26
Західні ЗМІ пишуть про
Пет Райдер (Фото: скриншот з відео)

У Пентагоні заявили, що Збройні Сили України просуваються в наступі, а робити якісь висновки зараз недоречно. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, по всій лінії фронту йдуть бої, а Сили оборони "здійснюють певний рух уперед".

Він зазначив, що США продовжать допомагати Україні повертати території.

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", — сказав Райдер.

Генерал заявив: якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але й Європи та всього світу.

"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Знову ж таки, це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", — резюмував представник Пентагону.

Останнім часом провідні західні медіа кілька разів на день випускають матеріали про "поганий" наступ ЗСУ. Вони зазвичай посилаються на нібито "анонімних західних чиновників", "представників Білого дому", "близьких до урядів осіб". У цих публікаціях йдеться про "уповільнення", "неправильну тактику" і навіть "провал" атак Сил оборони. Також ЗМІ постійно повідомляють про пересування конкретних бригад на фронті, чим ставлять під удар українські підрозділи.
  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: 47 бригада ЗСУ зайшла до Роботиного на БМП Bradley – фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Дмитро Гриниченко
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