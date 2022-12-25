Запорожская область. На оккупированной территории РФ ввела комендантский час до 4 января
Российские оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря до 4 января 2023 года во временно оккупированной Васильевке Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник продолжает усиливать режимно-административные меры на временно оккупированных территориях — в Васильевке комендантский час будет продолжаться с 28 декабря по 4 января.
Работники экстренных служб получат специальные пропуска.
Другим местным жителям запрещено покидать дома и перемещаться по населенному пункту.
Недавно россияне ввели круглосуточный комендантский час на Новый год в Бердянске и Бердянском районе.
- Недавно ВСУ нанесли ряд ударов по российским оккупантам в Запорожской области, противник потерял около 240 человек ранеными.
- Украинские воины уничтожили руководящий состав 58 общевойсковой армии России во временно оккупированном Мелитополе.
- Россияне несут потери под Запорожьем и опасаются приезда диверсантов в Бердянск.
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