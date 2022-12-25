Запорожская область. На оккупированной территории РФ ввела комендантский час до 4 января

Российские оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря до 4 января 2023 года во временно оккупированной Васильевке Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник продолжает усиливать режимно-административные меры на временно оккупированных территориях — в Васильевке комендантский час будет продолжаться с 28 декабря по 4 января.

Работники экстренных служб получат специальные пропуска.

Другим местным жителям запрещено покидать дома и перемещаться по населенному пункту.

Недавно россияне ввели круглосуточный комендантский час на Новый год в Бердянске и Бердянском районе.

Читайте также: Залужный: ВСУ сейчас готовят наступательную операцию на одном направлении, она на подходе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.