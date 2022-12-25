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Запорожская область. На оккупированной территории РФ ввела комендантский час до 4 января

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 08:36
Запорожская область. На оккупированной территории РФ ввела комендантский час до 4 января - Фото
Российский оккупант (Фото: РосСМИ)

Российские оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря до 4 января 2023 года во временно оккупированной Васильевке Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает усиливать режимно-административные меры на временно оккупированных территориях — в Васильевке комендантский час будет продолжаться с 28 декабря по 4 января. 

Работники экстренных служб получат специальные пропуска.

Другим местным жителям запрещено покидать дома и перемещаться по населенному пункту. 

Недавно россияне ввели круглосуточный комендантский час на Новый год в Бердянске и Бердянском районе. 

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Дмитро Гриниченко
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