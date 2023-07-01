Запорожское направление. Дагестанцы отказались воевать, сломали свое оружие – Генштаб
В Запорожском направлении 50 этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии отказались воевать против Украины и вывели из строя имеющееся в подразделении вооружение. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Как отмечают военные, на фоне успешных наступательных действий сил обороны и из-за значительных потерь в живой силе россиян, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск.
Оккупанты все чаще самовольно уходят с позиций.
В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях.
Кроме того, по данным Генштаба, имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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