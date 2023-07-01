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Запорожское направление. Дагестанцы отказались воевать, сломали свое оружие – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 07:45
Запорожское направление. Дагестанцы отказались воевать, сломали свое оружие – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении 50 этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии отказались воевать против Украины и вывели из строя имеющееся в подразделении вооружение. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как отмечают военные, на фоне успешных наступательных действий сил обороны и из-за значительных потерь в живой силе россиян, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск.

Оккупанты все чаще самовольно уходят с позиций.

В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях.

Кроме того, по данным Генштаба, имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта

Милана Головань
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