Запорізький напрямок. Дагестанці відмовились воювати, зламали свою зброю – Генштаб

На Запорізькому напрямку 50 етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії відмовилися воювати проти України та вивели з ладу наявне у підрозділі озброєння. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Як зазначають військові, на тлі успішних наступальних дій Сил оборони та через значні втрати у живій силі росіян, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ.

Окупанти дедалі частіше самовільно йдуть з позицій.

Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях.

Крім того, за даними Генштабу, наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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