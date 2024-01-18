Запрет Трампа участвовать в праймериз. Судья штата Мэн отложила свое раннее решение – BBC

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Судья американского штата Мэн Микаэла Мерфи отложила решение о том, может ли экс-президент США Дональд Трамп участвовать в праймериз, пока Верховный суд не вынесет решения по аналогичному делу в Колорадо. Об этом сообщает BBC News.

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В 17-страничном заявлении Мерфи написала, что решение госсекретаря Шеллы Беллоуз об устранении Трампа из праймериз "должно оставаться в режиме ожидания". По ее словам, если Верховный суд не дисквалифицирует политика по президентским выборам, избиратели штата Мэн смогут проголосовать за него во время праймериз.

"Хотя невозможно знать, что решит Верховный суд, надеемся, что он по крайней мере прояснит, какую роль, если таковая есть, играют должностные лица штатов, в частности госсекретари и судьи штата, в решении исков о дисквалификации, поданных в соответствии с третьей главой 14-й поправки", – написала она.

14 поправка запрещает американским должностным лицам, причастным к восстаниям или мятежам, баллотироваться на выборах. В то же время, команда Трампа считает, что его это не касается.

СПРАВКА Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

За таким же примером последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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