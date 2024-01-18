Заборона Трампу брати участь у праймеріз. Суддя штату Мен відклала своє попереднє рішення – BBC

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Суддя американського штату Мен Мікаела Мерфі відклала рішення про те, чи може експрезидент США Дональд Трамп брати участь у праймеріз, допоки Верховний суд не винесе рішення щодо аналогічної справи в Колорадо. Про це повідомляє BBC News.

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У 17-сторінковій заяві Мерфі написала, що рішення держсекретаря Шелли Беллоуз про усунення Трампа з праймеріз "має залишатися в режимі очікування". За її словами, якщо Верховний суд не дискваліфікує політика з президентських виборів, виборці штату Мен зможуть проголосувати за нього під час праймеріз.

"Хоча неможливо знати, що вирішить Верховний суд, сподіваємося, що він принаймні прояснить, яку роль, якщо така є, відіграють посадовці штатів, зокрема держсекретарі та судді штату, у вирішенні позовів про дискваліфікацію, поданих відповідно до третього розділу 14-ї поправки", – написала вона.

14-а поправка забороняє американським посадовцям, причетним до повстань або заколотів, балотуватися під час виборів. Водночас команда Трампа вважає, що його це не стосується.

ДОВІДКА Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.

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