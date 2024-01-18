Заборона Трампу брати участь у праймеріз. Суддя штату Мен відклала своє попереднє рішення – BBC
Суддя американського штату Мен Мікаела Мерфі відклала рішення про те, чи може експрезидент США Дональд Трамп брати участь у праймеріз, допоки Верховний суд не винесе рішення щодо аналогічної справи в Колорадо. Про це повідомляє BBC News.
У 17-сторінковій заяві Мерфі написала, що рішення держсекретаря Шелли Беллоуз про усунення Трампа з праймеріз "має залишатися в режимі очікування". За її словами, якщо Верховний суд не дискваліфікує політика з президентських виборів, виборці штату Мен зможуть проголосувати за нього під час праймеріз.
"Хоча неможливо знати, що вирішить Верховний суд, сподіваємося, що він принаймні прояснить, яку роль, якщо така є, відіграють посадовці штатів, зокрема держсекретарі та судді штату, у вирішенні позовів про дискваліфікацію, поданих відповідно до третього розділу 14-ї поправки", – написала вона.
14-а поправка забороняє американським посадовцям, причетним до повстань або заколотів, балотуватися під час виборів. Водночас команда Трампа вважає, що його це не стосується.
- Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.
- За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.
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