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Застрелил гражданского из пистолета. Украина будет заочно судить одного из "асов" Путина

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 11:33
Застрелил гражданского из пистолета. Украина будет заочно судить одного из
Фото: скриншот видео СБУ

Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против российского летчика Александра Красноярцева, который в начале полномасштабной войны бомбил Чернигов, а когда его сбили – застрелил из пистолета гражданского. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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5 марта 2022 сбитый российский летчик приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.

Он пытался скрыться, но был разоблачен хозяином здания. Владелец дома был в гражданской одежде и, по мнению следствия, не представлял угрозы военному, но россиянин все равно его застрелил.

Красноярцев говорил, что убил гражданского, потому что тот якобы гнался за ним с вилами.

Его будут судить по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов войны, соединенное с умышленным убийством) заочно, потому что еще весной его обменяли на пятерых украинских летчиков.

Также продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам возможной причастности Красноярцева к бомбардировке гражданских объектов в Чернигове.

Андрій Водяний
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война чернигов Александр Красноярцев
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