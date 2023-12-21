Завершено расследование по наводчику удара РФ по кафе в Краматорске – прокуратура

Прокуратура установила обстоятельства ракетного удара по кафе в Краматорском центре 27 июня и предъявила обвинение в наведении этого удара

Фото - Донецкая областная прокуратура

Следствие установило обстоятельства ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня, предъявлены обвинения подозреваемому в наведении этого удара. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Как установило досудебное расследование, подозреваемый в наведении удара был дистанционно завербован спецслужбами государства-агрессора, он получил задание передавать им информацию об украинских военных в Краматорске.

По данным правоохранителей, подозреваемый заметил на парковке автомобили с военными номерами и посетителей в кафе и отправил своим кураторам видео с указанием на цель.

После этого россияне нанесли по кафе ракетный удар, при котором 13 человек погибли, а около полусотни получили ранения.

Фото – Донецкая областная прокуратура

Фото – Донецкая областная прокуратура

Мужчина был задержан, ему сообщено о подозрении в государственной измене. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного.

27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей.

28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, который корректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.

При ударе РФ по Краматорску пострадали граждане Колумбии. Президент страны отреагировал.

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