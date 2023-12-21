Завершено розслідування щодо навідника удару РФ по кафе в Краматорську – прокуратура

Прокуратура встановила обставини ракетного удару по кафе в центрі Краматорська 27 червня і висунула обвинувачення у наведенні цього удару

Фото - Донецька обласна прокуратура

Слідство встановило обставини ракетного удару РФ по кафе в центрі Краматорська 27 червня, висунути обвинувачення підозрюваному у наведенні цього удару. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Як встановило досудове розслідування, підозрюваного у наведенні удару дистанційно завербували спецслужби держави-агресора, він отримав завдання давати їм інформацію про українських військових у Краматорську.

За даними правоохоронців, підозрюваний помітив на паркуванні автомобілі з військовими номерами та відвідувачів у кафе і відправив своїм кураторам відео із вказівкою на ціль.

Після цього росіяни завдали по кафе ракетного удару, через який 13 людей загинули, а близько пів сотні отримали поранення.

Фото – Донецька обласна прокуратура

Фото – Донецька обласна прокуратура

Чоловіка було затримано, йому повідомлено про підозру у державній зраді. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує позбавлення волі на строк від 15 років до довічного.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував.

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