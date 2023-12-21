Завершено розслідування щодо навідника удару РФ по кафе в Краматорську – прокуратура
Слідство встановило обставини ракетного удару РФ по кафе в центрі Краматорська 27 червня, висунути обвинувачення підозрюваному у наведенні цього удару. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Як встановило досудове розслідування, підозрюваного у наведенні удару дистанційно завербували спецслужби держави-агресора, він отримав завдання давати їм інформацію про українських військових у Краматорську.
За даними правоохоронців, підозрюваний помітив на паркуванні автомобілі з військовими номерами та відвідувачів у кафе і відправив своїм кураторам відео із вказівкою на ціль.
Після цього росіяни завдали по кафе ракетного удару, через який 13 людей загинули, а близько пів сотні отримали поранення.
Чоловіка було затримано, йому повідомлено про підозру у державній зраді. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує позбавлення волі на строк від 15 років до довічного.
- 27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.
- 28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.
- Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував.
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