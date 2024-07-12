"Зависит от обстоятельств": Дания ответила, сможет ли Украина бить F-16 по территории РФ

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Правительство Дании не отрицает возможности для Украины бить с истребителей F-16 за пределами страны, в то же время акцентирует – эти удары, в частности по территории России, должны соответствовать международному праву. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен.

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Отвечая на вопрос, распространяется ли разрешение Дании использовать ее истребители F-16 для ударов по всей территории России, или только части, она отметила, что это все зависит от обстоятельств.

"Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины – да", – акцентировала Фредериксен.

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, что Украине нужно по меньшей мере 128 истребителей, она отметила, что надеется на мобилизацию усилий партнеров. Глава правительства Дании считает, что Зеленский прав.

"Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень велико. Их сейчас используют непосредственно в Украине. Поэтому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно", – добавила Фредериксен.

10 июля Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16 – они появятся в украинском небе уже этим летом.

В тот же день Зеленский заявил, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

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