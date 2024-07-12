"Залежить від обставин": Данія відповіла, чи зможе Україна бити F-16 по території Росії

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Уряд Данії не заперечує можливості для України бити з винищувачів F-16 за межами країни, водночас акцентує – ці удари, зокрема по території Росії, мають відповідати міжнародному праву. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

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Відповідаючи на питання, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі F-16 для ударів по всій території Росії, чи лише частині, вона зазначила, що це все залежить від обставин.

"Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", – акцентувала Фредеріксен.

Коментуючи заяву українського президента Володимира Зеленського, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів, вона зазначила, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів. Очільниця уряду Данії вважає, що Зеленський має рацію.

"Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо", – додала Фредеріксен.

10 липня Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа.

Того ж дня Зеленський заявив, що для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

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