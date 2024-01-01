Завод из Курской области проиграл суд Минобороны РФ: не будут компенсировать убытки – ЦНС

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Теткинский сахарный завод из приграничья Курской области РФ проиграл суд Министерству обороны оккупантов относительно нанесенного ущерба: захватчики использовали мощности и территорию предприятия в начале полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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Как отмечает ведомство, в России местный бизнес недоволен действиями Вооруженных сил оккупантов, подвергающих российское приграничье неоправданной опасности.

"Показательна ситуация вокруг Теткинского сахарного завода, расположенного в Курской области, которому по решению арбитражного суда Москвы отказали во взыскании с Минобороны РФ ущерба, нанесенного предприятию за первые три месяца с начала вторжения РФ в Украину", – пишет Центр сопротивления.

Тогда мощности предприятия и прилегающие территории использовались армией оккупантов и были многократно повреждены обстрелами, что и привело к убыткам на 75 млн рублей (~32 млн грн), сообщает ЦНС.

Впрочем, кремлевские власти решили не компенсировать владельцам уничтоженное имущество, отмечает ведомство.

Само Теткино расположено в непосредственной близости к российско-украинской границе:

В мае Центр сопротивления проинформировал, что в район Теткино прибыли элитные подразделения, подчиняющиеся российскому ГРУ.

В сентябре ЦНС написал, что в Курской области большинство построенных россиянами опорных пунктов абсолютно пусты и зарастают сорняками – личный состав с техникой отправили на фронт.

В октябре Центр сопротивления сообщал, что ФСБ в Курской области РФ начала преследование губернатора Романа Старовойта из-за того, что тот построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд рублей (около $101,5 млн) и не "поделился" средствами с ведомством.

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