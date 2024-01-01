Завод з Курщини програв суд Міноборони РФ: відмовилися компенсувати збитки – ЦНС

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Тьоткінський цукровий завод з прикордоння Курської області РФ програв суд Міністерству оборони окупантів щодо завданих збитків: загарбники використовували потужності та територію підприємства на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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Як зазначає відомство, у Росії місцевий бізнес незадоволений діями Збройних сил окупантів, котрі наражають російське прикордоння на невиправдану небезпеку.

"Показовою є ситуація навколо Тьоткінського цукрового заводу, розташованого в Курській області, якому за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з Міноборони РФ збитків, нанесених підприємству за перші три місяці з початку вторгнення РФ в Україну", – пише Центр спротиву.

Тоді потужності підприємства та прилеглі території використовувалися армією окупантів та були багаторазово пошкоджені обстрілами, це і призвело до збитків на 75 млн рублів (~32 млн грн), повідомляє ЦНС.

Утім, кремлівська влада вирішила не компенсувати власникам знищене майно, зауважує відомство.

Саме Тьоткіно розташоване у безпосередній близькості до російсько-українського кордону:

У травні Центр спротиву поінформував, що до району Тьоткіно прибули елітні підрозділи, які підпорядковуються російському ГРУ.

У вересні ЦНС написав, що у Курській області більшість побудованих росіянами опорних пунктів абсолютно порожні й заростають бур'яном – особовий склад з технікою відправили на фронт.

У жовтні Центр спротиву повідомляв, що ФСБ в Курській області РФ почала переслідування губернатора Романа Старовойта через те, що той розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів (близько $101,5 млн) та не "поділився" коштами з відомством.

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