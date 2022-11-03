Зеленская: Этой ночью иранский беспилотник атаковал мой родной город Кривой Рог

Ночью 3 ноября иранский барражирующий боеприпас Shahed-136 армии России атаковал Кривой Рог – родной город президента и его супруги. Об этом, призвав союзников больше и качественнее вооружать Украину для противостояния оккупантам, рассказала в Twitter первая леди Елена Зеленская.

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Она напомнила зарубежным подписчикам, что 2 ноября на сцене Web Summit говорила на тему, как технологии "могут служить злу".

"А этой ночью иранский беспилотник атаковал мой родной город Кривой Рог. Россия продолжает терроризировать наши города", – написала она.

Единственная возможность остановить российских террористов и их союзников от дальнейших попыток уничтожить Украину и ее народ, отметила Зеленская, – это передать ей "большее количество и более качественное оружие".

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Євген Пилипенко

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