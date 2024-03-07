Зеленская отказалась быть на послании Байдена. Белый дом: Он обратится к республиканцам

В Белом доме подтвердили, что Зеленская была приглашена на выступление Байдена в Конгрессе

Карин Жан-Пьер (Фото: EPA/Ting Shen)

В Белом доме заявили, что первая леди Елена Зеленская не смогла приехать на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом 7 марта, где он собирается обратиться к республиканцам, которые блокируют помощь Украине. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Зеленская действительно получала приглашение, но не смогла присутствовать.

"Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала — она действительно получила от нас приглашение", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Байден собирается обратиться к республиканцам Палаты представителей и призвать их поставить на голосование продолжение помощи Украине.

"Мы знаем, что это получит подавляющую поддержку. Мы не можем позволить политике встать на пути нашей национальной безопасности", — заявила спикер Белого дома.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.

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