Зеленська відмовилася бути на посланні Байдена. Білий дім: Він звернеться до республіканців

У Білому домі підтвердили, що Зеленську було запрошено на виступ Байдена у Конгресі

Карін Жан-П'єр (Фото: EPA/Ting Shen)

У Білому домі заявили, що перша леді Олена Зеленська не змогла приїхати на виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом 7 березня, де він збирається звернутися до республіканців, які блокують допомогу Україні. Про це на брифінгу повідомила речниця адміністрації Карін Жан-П'єр.

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За її словами, Зеленська справді отримувала запрошення, але не змогла бути присутньою.

"Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила – вона справді отримала від нас запрошення", — сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що Байден має намір звернутися до республіканців Палати представників та закликати їх поставити на голосування продовження допомоги Україні.

"Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку. Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", – заявила речниця Білого дому.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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