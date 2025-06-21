Зеленский: 23% всех бомб и ударов, которые есть по фронту, происходят в Сумской области

За неделю оккупанты на 200 метров продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 метров ВСУ оттолкнули их, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Почти четверть всех ударов, которые Россия наносит по украинским защитникам по фронту, приходится на Сумское направление. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"23% от всех бомб, от всех ударов, которые есть по фронту, происходят на Сумском направлении. Это характеристика того, как военным непросто. И характеристика реальных действий, целей русских", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в основном это бомбы и северокорейские ракеты, фиксируемые уже в большом количестве.

"То есть конкретно на Сумском направлении они работают", – уточнил Зеленский.

Президент акцентировал, что ситуация в Сумской области – это "большая проблема" для россиян, ведь они хотят "продать" успех в Сумской и Харьковской областях.

"Поэтому если успеха соответствующего нет, президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю на 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 метров мы оттолкнули их", — подчеркнул глава государства.

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