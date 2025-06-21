Зеленський: 23% від всіх бомб та ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку

За тиждень окупанти на 200 метрів просунулися в бік Сум, і на 200-400 метрів ЗСУ відштовхнули їх, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Майже чверть всіх ударів, які Росія завдає по українських захисниках по фронту, припадає на Сумський напрямок. Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку. Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей рускіх", – сказав Зеленський.

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Він додав, що в основному це бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості.

"Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють", – уточнив Зеленський.

Президент акцентував, що ситуація у Сумській області – це "велика проблема" для росіян, адже вони хочуть "продати" успіх на Сумщині й на Харківщині.

"Тому, якщо успіху відповідного немає, президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. За цей тиждень на 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх", – наголосив глава держави.

14 червня Зеленський повідомив, що українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області.

Від 16 червня Генштаб почав звітувати про бої на Сумщині. Цей напрямок фронту у зведеннях називається Північно-Слобожанський.